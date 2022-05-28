Стало известно о беспокойстве в Белом доме из-за предоставления Украине РСЗО

WP: власти США опасаются эскалации конфликта из-за предоставления Украине РСЗО

Некоторые сотрудники американской администрации обеспокоены тем, что предоставление Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО) максимальной дальности действия может привести к серьезной эскалации ситуации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров. По данным издания, американские власти допускают, что данная будет обсуждаться с украинским руководством.

В то же время собеседники газеты отметили, что в Белом доме согласны передать Киеву систему РСЗО, но в целях недопущения дальнейшей эскалации Вашингтон не станет поставлять Украине совместимые с данной системой ракеты максимальной дальности действия.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не приняли решение по поставкам РСЗО Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и готов помогать, в том числе готовит новый пакет военной помощи.