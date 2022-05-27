В США высказались о решении по поставкам РСЗО Украине

В Пентагоне заявили, что США пока не приняли решение по поставкам РСЗО Украине

Представитель Пентагона Джон Кирби высказался по поводу решения США по поставкам Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявив, что оно пока не было принято. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам известно о запросах Украины о поставках реактивных систем залпового огня. Я не буду забегать вперед, говоря о решениях, которые еще не приняли», — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и готов помогать, в том числе готовит новый пакет военной помощи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США на следующей недели объявит о новом пакете военной помощи для Украине, в который могут войти продвинутые системы залпового огня. Отмечается, что Вашингтон в течение нескольких недель не решался отправлять Киеву такое вооружение, опасаясь, что украинские военнослужащие «могут использовать их для наступательных действий на территории России».