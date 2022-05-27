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В США высказались о решении по поставкам РСЗО Украине

В Пентагоне заявили, что США пока не приняли решение по поставкам РСЗО Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Представитель Пентагона Джон Кирби высказался по поводу решения США по поставкам Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявив, что оно пока не было принято. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам известно о запросах Украины о поставках реактивных систем залпового огня. Я не буду забегать вперед, говоря о решениях, которые еще не приняли», — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и готов помогать, в том числе готовит новый пакет военной помощи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США на следующей недели объявит о новом пакете военной помощи для Украине, в который могут войти продвинутые системы залпового огня. Отмечается, что Вашингтон в течение нескольких недель не решался отправлять Киеву такое вооружение, опасаясь, что украинские военнослужащие «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

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Алевтина Запольская
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