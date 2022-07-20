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США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS

Глава Генштаба Милли сообщил, что США передали Украине 12 из 20 РСЗО HIMARS

Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американская сторона передаст Украине 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его слова передает РИА Новости.

По словам Милли, на данный момент Вашингтон уже передал Киеву 12 РСЗО. «Это часть из более чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками», — добавил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США обучили применению HIMARS 200 украинских военных. Кроме того, американская сторона направит властям Украины снаряды для РСЗО дальностью 80 километров.

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Марина Совина
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