Страны НАТО передали Украине 440 танков и тысячу комплексов ПВО

СВР: страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО и 440 танков с декабря 2021 года

С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки.

Отмечается, что большую часть техники уже удалось уничтожить.

Также Украина получила от стран НАТО 9,8 тысячи ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1,2 миллиона снарядов.

Ранее Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада. Военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус.