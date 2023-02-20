Зеленский обсудил с Байденом поставки дальнобойного вооружения

Reuters: президенты Зеленский и Байден обсудили поставки Киеву дальнобойного вооружения

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсуждали поставки дальнобойных вооружений для противостояния России. Об этом сообщает Reuters.

Байден прибыл с официальным визитом в Киев утром в понедельник, 20 февраля.

После встречи он объявил о выделении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нового пакета помощи на 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

Готовность Соединенных Штатов поставить ракеты большей дальности он публично не подтверждал.

Ранее журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров. Журналист также утверждал, что находящаяся на территории одной из стран НАТО американская база помогает Украине осуществлять нацеливание артиллерии на российские войска.