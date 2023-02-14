Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет

Global Research: США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ER-GMLRS

Журналист Драго Боснич со ссылкой на собственные источники в разведке рассказал, что США тайно передали Украине дальнобойные управляемые реактивные ракеты ER-GMLRS, сообщает издание Global Research.

«Различные источники в разведке теперь предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31», — заявил он.

Боснич уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять снаряды ER-GMLRS, отметив, что они были тайно переданы Киеву Вашингтоном. Отмечается, что дальнобойность таких ракет достигает 150 километров.

Помимо этого он добавил, что находящаяся на территории одной из стран НАТО американская база помогает Украине осуществлять нацеливание артиллерии на российские войска. Журналист подчеркнул, что это осуществляется «очень быстро».

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску не исключил возможности поставки страной истребителей Украине, заявив, что Бухарест рассматривает разные варианты военной поддержки Киева. Дипломат добавил, что Румыния ищет наилучший способ оказания военной поддержки Киеву, отметив, что решение по данному вопросу в рамках НАТО пока не было принято.