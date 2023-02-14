Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 14 февраля 2023Мир

Глава МИД Румынии не исключил поставку Украине истребителей

Глава МИД Румынии Ауреску не исключил передачу Украине истребителей
Богдан Ауреску

Богдан Ауреску . Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску не исключил возможности поставки страной истребителей Украине, заявив, что Бухарест рассматривает разные варианты военной поддержки Киева, сообщает РИА Новости.

«Что касается истребителей — это вопрос, который обсуждается и будет обсуждаться в рамках соответствующих форматов», — рассказал глава МИД.

По его словам, дипломатическое ведомство страны не участвует во встречах типа формата «Рамштайн». Дипломат добавил, что Румыния ищет наилучший способ оказания военной поддержки Киеву, отметив, что решение по данному вопросу в рамках НАТО пока не было принято.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что страна не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины. В связи с этим она уточнила, что королевство не может передать Киеву боевую авиацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Стало известно число погибших из-за землетрясения в Сирии
Бывший президент Международной федерации хоккея стал владельцем бизнеса в России
В ООН усомнились в законности санкций США против Ирана
Боец «Вагнера» рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска
Глава МИД Румынии не исключил поставку Украине истребителей
В Британии заявили о восьмом погибшем на Украине подданном с начала спецоперации
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков
Эрдоган назвал оппозицию испачкавшейся из-за эксплуатирования темы землетрясений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.