Глава МИД Румынии не исключил поставку Украине истребителей

Глава МИД Румынии Ауреску не исключил передачу Украине истребителей

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску не исключил возможности поставки страной истребителей Украине, заявив, что Бухарест рассматривает разные варианты военной поддержки Киева, сообщает РИА Новости.

«Что касается истребителей — это вопрос, который обсуждается и будет обсуждаться в рамках соответствующих форматов», — рассказал глава МИД.

По его словам, дипломатическое ведомство страны не участвует во встречах типа формата «Рамштайн». Дипломат добавил, что Румыния ищет наилучший способ оказания военной поддержки Киеву, отметив, что решение по данному вопросу в рамках НАТО пока не было принято.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что страна не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины. В связи с этим она уточнила, что королевство не может передать Киеву боевую авиацию.