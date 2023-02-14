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13:54, 14 февраля 2023Мир

В Испании ответили на просьбы Украины о поставках истребителей

Глава Минобороны Испании: у страны нет истребителей, о поставках которых просит Украина
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Испания не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины. Об этом глава Минобороны королевства Маргарита Роблес заявила в эфире местного телеканала 24 horas.

«Украина попросила об истребителях, которых у Испании нет. Поэтому в этой области мы не можем помочь», — ответила на просьбы республики она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса обсуждают поставки истребителей Киеву, однако этот вопрос «не является наиболее срочным сейчас».

Позже об этом высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, насколько высока вероятность того, что страны НАТО одобрят передачу истребителей Украине. На этот вопрос он ответил словом «посмотрим».

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Полина Матюхина
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