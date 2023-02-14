Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»

Боррель ответил на вопрос о возможности поставить Киеву истребители словом «посмотрим»

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не уточнил, высока ли вероятность, что страны НАТО одобрят отправку Киеву истребителей. Он оценил ее словом «посмотрим», беседуя с журналистами, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что сегодня все участники НАТО «заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины».

На предстоящей встрече в Брюсселе, которая пройдет 14 февраля, главы Минобороны стран-членов альянса обсудят не только возможные поставки боевых самолетов, но и вопросы о передаче новых видов вооружений в целом.

Как говорил представитель Минобороны Германии Арне Коллац, на данный момент правительство ФРГ не рассматривает вопрос поставок западных истребителей по запросу Киева, так же вопрос комментируют и представители Белого дома.