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12:56, 22 февраля 2023Бывший СССР

Советник главы ДНР назвал последствие поставки Украине управляемых бомб

Советник главы ДНР: в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Запад поставит Украине управляемые авиационные бомбы JDAM-ER, то в Донбассе не останется безопасных мест, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что пока сведений об использовании Киевом этих боеприпасов нет. «Но в случае их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», — сказал Гагин.

Ранее американские СМИ сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи Украине власти Соединенных Штатов направили модифицированные бомбы JDAM-ER дальнего действия с GPS-наведением с дальностью полета, повышенной до 45 миль (72 километров).

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Алевтина Запольская
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