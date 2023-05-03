Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никак не может прокомментировать атаку Кремля дронами. Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.
«Может быть, это молния была», — отреагировал Пригожин на атаку беспилотников.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что ему сейчас важно получить снаряды для продвижения в Артемовске (украинское название Бахмут). «И второе — чтобы военные фланги не просрали», — заключил он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ответить на атаку дронов на Кремль ракетным ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «в Киеве засели террористы», переговоры с которыми бессмысленны.
В свою очередь, лидер эсеров Сергей Миронов увидел в атаке «настоящий повод к войне». Он допустил, что после попытки удара по Кремлю Зеленскому может грозить Международный трибунал.
В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Атака двух беспилотников была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.