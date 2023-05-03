Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что не может прокомментировать атаку на Кремль

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никак не может прокомментировать атаку Кремля дронами. Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Может быть, это молния была», — отреагировал Пригожин на атаку беспилотников.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что ему сейчас важно получить снаряды для продвижения в Артемовске (украинское название Бахмут). «И второе — чтобы военные фланги не просрали», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ответить на атаку дронов на Кремль ракетным ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «в Киеве засели террористы», переговоры с которыми бессмысленны.

В свою очередь, лидер эсеров Сергей Миронов увидел в атаке «настоящий повод к войне». Он допустил, что после попытки удара по Кремлю Зеленскому может грозить Международный трибунал.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Атака двух беспилотников была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.