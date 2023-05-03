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16:20, 3 мая 2023Россия

Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что не может прокомментировать атаку на Кремль

Кадр: Telegram-канал «Кепка Пригожина»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никак не может прокомментировать атаку Кремля дронами. Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Может быть, это молния была», — отреагировал Пригожин на атаку беспилотников.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что ему сейчас важно получить снаряды для продвижения в Артемовске (украинское название Бахмут). «И второе — чтобы военные фланги не просрали», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ответить на атаку дронов на Кремль ракетным ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «в Киеве засели террористы», переговоры с которыми бессмысленны.

В свою очередь, лидер эсеров Сергей Миронов увидел в атаке «настоящий повод к войне». Он допустил, что после попытки удара по Кремлю Зеленскому может грозить Международный трибунал.

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В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Атака двух беспилотников была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

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Зураб Дарахвелидзе
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