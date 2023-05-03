В Госдуме призвали нанести ракетный удар по киевской резиденции Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет призвал нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ответить на попытку атаки дронов по Кремлю ракетным ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, «в Киеве засели террористы», переговоры с которыми бессмысленны. «Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве», — заявил Шеремет, напомнив, что администрация Зеленского находится на Банковой улице украинской столицы.

Парламентарий добавил, что пришло время «бить по самым болевым точкам террористического государства», в которое, по его мнению, превратилась Украина. Шеремет также подчеркнул, что с этого дня Зеленскому «стоит начинать бояться».