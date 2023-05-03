В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю

Лидер эсеров Миронов увидел «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов увидел «настоящий повод к войне» после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю. Свой комментарий председатель партии эсеров разместил в Telegram-канале.

По мнению Миронова, Москва может ответить Киеву. «Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины», — написал он.

Лидер эсеров допустил, что после атаки по Кремлю президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить Международный трибунал.

3 мая стало известно, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов удалось отразить военным и сотрудникам спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В момент атаки президент Владимир Путин находился вне Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что формат празднования Дня Победы на Красной площади из-за происшествия менять не будут.