Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 3 мая 2023Россия

В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю

Лидер эсеров Миронов увидел «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов увидел «настоящий повод к войне» после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю. Свой комментарий председатель партии эсеров разместил в Telegram-канале.

По мнению Миронова, Москва может ответить Киеву. «Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины», — написал он.

Лидер эсеров допустил, что после атаки по Кремлю президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить Международный трибунал.

3 мая стало известно, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов удалось отразить военным и сотрудникам спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В момент атаки президент Владимир Путин находился вне Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что формат празднования Дня Победы на Красной площади из-за происшествия менять не будут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом
Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя
Генерал назвал вероятные места пусков попытавшихся атаковать Кремль дронов
Названы 10 самых востребованных профессий в мире в ближайшие пять лет
В Подмосковье упал беспилотник
В США заявили об истощении американской военной машины из-за Украины
Стало известно о местонахождении Путина в момент атаки дронов на Кремль
Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль
В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.