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16:42, 3 мая 2023Бывший СССР

В ДНР допустили участие американцев в наступлении ВСУ

Советник Пушилина Гагин заявил, что контрнаступлением ВСУ будут командовать американцы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил об участии США в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку командовать им будут именно американские инструкторы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир вооруженных сил Украины не имеет своей субъектности. То же самое можно сказать о самом [президенте Владимире] Зеленском. Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры», — заявил Гагин.

Также советник главы ДНР допустил, что одним из направлений для контрнаступления может стать город Артемовск (украинское название — Бахмут). «Там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника», — заключил он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ фактически началось. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия ВСУ «по периметру и внутри нашего фронта».

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Алевтина Запольская
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