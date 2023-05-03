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16:08, 3 мая 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о фактическом начале контрнаступления Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически началось, добавив, что в ближайшие дни оно может перейти в активную фазу. Цитата приводится его пресс-службой в Telegram-канале.

Пригожин указал на «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия ВСУ «по периметру и внутри нашего фронта».

«Если внутри мы наш фронт контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер».

2 мая Пригожин говорил, что российские силы за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 160 метров на разных направлениях. Как заявил бизнесмен, под контролем Вооруженных сил Украины находятся более «2,7 с копейками километров квадратных», бойцы «Вагнера» захватили 53 тысячи квадратных метров.

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Антон Похиляк
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