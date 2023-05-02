Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление на фронте в ближайшие недели. Сроки раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

Дипломат заключил, что первоначальные планы России в текущем конфликте не были реализованы. Так он ответил на вопрос корреспондента о том, что, несмотря на активную международную поддержку Киева, ситуация на фронте на Украине зашла в тупик.

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет», — призвал Блинкен. Он заявил, что успех Киева на поле боя — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые принесут устойчивый мир.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. По словам офицера, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны.