Глава Минобороны Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения

В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработка которых завершена в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России во вторник, 2 мая. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Создание перспективных, модернизированных и существующих образцов продолжает корпорация «Тактическое ракетное вооружение», добавил министр.

Он отметил также, что в России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону проведения спецоперации. «В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — сказал Шойгу.