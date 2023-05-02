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12:58, 2 мая 2023Россия

Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России

Глава Минобороны Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения
СюжетМинобороны:

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработка которых завершена в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России во вторник, 2 мая. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Создание перспективных, модернизированных и существующих образцов продолжает корпорация «Тактическое ракетное вооружение», добавил министр.

Он отметил также, что в России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону проведения спецоперации. «В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — сказал Шойгу.

Евгения Куликова
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