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12:57, 2 мая 2023Россия

Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц

Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что потери ВСУ за месяц составили более 15 тысяч человек

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц, передает ТАСС.

По его данным, потери украинской стороны составили более 15 тысяч человек. Министр напомнил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — пояснил Шойгу.

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По словам главы Минобороны, российские военнослужащие уже получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику.

28 апреля Шойгу рассказал, что против России был задействован потенциал почти всех стран Североатлантического альянса. По мнению российского министра, Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.

Западные государства на Украине преследуют цель нанести поражение России и создать угрозу Китаю, допустил тогда глава Минобороны.

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Анна Щербакова
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