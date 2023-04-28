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08:59, 28 апреля 2023Россия

Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всех стран НАТО

Глава Минобороны Шойгу: против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Martin Meissner / AP

Против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.

«Были (...) организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников (...) Задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подытожил Шойгу.

Также на этом же совещании министров обороны Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что несмотря на попытки оправдать свои действия, западные страны прекрасно осознают, что НАТО давно вовлечена в гибридную войну против Москвы.

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Марк Леонов
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