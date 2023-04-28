Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всех стран НАТО

Глава Минобороны Шойгу: против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО

Против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.

«Были (...) организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников (...) Задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подытожил Шойгу.

Также на этом же совещании министров обороны Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что несмотря на попытки оправдать свои действия, западные страны прекрасно осознают, что НАТО давно вовлечена в гибридную войну против Москвы.

