Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всех стран НАТО
Против России был задействован потенциал почти всех стран НАТО. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что Запад оперативно подготовил санкции против России и обеспечил Украину разведданными.
«Были (...) организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников (...) Задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подытожил Шойгу.
Также на этом же совещании министров обороны Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что несмотря на попытки оправдать свои действия, западные страны прекрасно осознают, что НАТО давно вовлечена в гибридную войну против Москвы.