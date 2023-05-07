Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске

Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась до 280 метров на различных направлениях в Артемовске

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении бойцов подразделения в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова передает пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Как сообщил Пригожин, бойцы «Вагнера» продвинулись до 280 метров на различных направлениях. Под контролем украинских сил находится 2,37 квадратных километра. «Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», — добавил он.

Ранее Евгений Пригожин ответил на призывы к компании не покидать Артемовск до полного взятия города. Он уточнил, что на сегодняшний день около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины.