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21:12, 9 мая 2023Бывший СССР

В Совбезе Украины рассказали о не утвержденном плане контрнаступления ВСУ

В Совбезе Украины рассказали о не утвержденном итоговом плане контрнаступления ВСУ

Фото: Libkos / AP

Итоговый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не утвержден. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова.

«В кабинете верховного главнокомандующего — президента нашей страны [Владимира Зеленского] — будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям [контрнаступления]. И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — заявил государственный деятель в эфире телемарафона.

Он также отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов действий. «Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в то или иное время, будут приниматься те или иные решения», — подытожил секретарь Совбеза.

Ранее во вторник, 9 мая, российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что, по его данным, Вооруженные силы Украины готовятся в ближайшее время идти на прорыв в зоне спецоперации. «Высока вероятность ближайших суток (часов)», — написал Котенок.

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Сергей Равин
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