В Совбезе Украины рассказали о не утвержденном плане контрнаступления ВСУ

В Совбезе Украины рассказали о не утвержденном итоговом плане контрнаступления ВСУ

Итоговый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не утвержден. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова.

«В кабинете верховного главнокомандующего — президента нашей страны [Владимира Зеленского] — будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям [контрнаступления]. И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — заявил государственный деятель в эфире телемарафона.

Он также отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов действий. «Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в то или иное время, будут приниматься те или иные решения», — подытожил секретарь Совбеза.

Ранее во вторник, 9 мая, российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что, по его данным, Вооруженные силы Украины готовятся в ближайшее время идти на прорыв в зоне спецоперации. «Высока вероятность ближайших суток (часов)», — написал Котенок.