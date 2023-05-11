Перенос украинского контрнаступления объяснили

Военный политолог Перенджиев объяснил отказ от контрнаступления торгом США и Украины

Украина не может перейти к контрнаступлению в условиях превосходства России по ряду направлений, в том числе, в вопросе ракетного вооружения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Торг с Вашингтоном

Одной из причин переноса украинского контрнаступления, как считает Перенджиев, может быть торг между Киевом и Вашингтоном в вопросе дополнительных поставок вооружений.

«Украина считает себя в определенном смысле недостаточно обеспеченной со стороны США. И речь не только о снаряжении, бронетехнике, хотя и об этом, безусловно, тоже, но и о том, что контрнаступление не будет иметь успеха в случае, если господство в воздухе продолжит сохраняться за Россией», — сказал политолог.

ВСУ, по его словам, необходимы истребители и бомбардировщики, которые могут поставить США. Без них переходить к контрнаступлению слишком рискованно, подчеркнул Перенджиев.

Подготовка России

Второй проблемой, как считает Перенджиев, могло стать то, что Россия не сидела сложа руки, а активно готовилась к украинскому контрнаступлению, в том числе, нанося превентивные удары по пунктам управления, материального и технического обеспечения, центрам подготовки и скопления личного состава, техники.

Россия имеет превосходство в ракетном вооружении и, соответственно, возможность наносить удары. Глубоко эшелонированную оборону, что делает контрнаступление практически невозможным и бесперспективным Александр Перенджиев военный политолог

Военный эксперт напомнил, что Украина уже делала заявления о начинающемся контрнаступлении, пыталась проверить оборону, провести разведку боем, но получила жесткий отпор на все свои действия в этом направлении.

«Все это показало ВСУ, что контрнаступление в текущих условиях будет абсолютной авантюрой, которая приведет только к гибели личного состава», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Потеря самостоятельности

Другим возможным опасением украинских элит, сдерживающим страну от перехода к активным действиям, Перенджиев считает массовую гибель военных, потерю армии и, соответственно, самостоятельности.

«Элиты понимают, что, если погонят солдат в наступление в таких условиях, то могут просто потерять армию, а, значит, и остатки самостоятельности. В таком случае в страну, скорее всего, будут введены войска НАТО», — считает политолог.

Он также напомнил, что Украина продолжает нести огромные потери под Артемовском, что также наносит серьезный урон армии.

В любом случае, это не значит, что России надо расслабляться. Будут и дальше разведки боем, диверсионно-разведывательные операции, попытки прорывов, давление на оборону. Но контрнаступление пока все же не произойдет Александр Перенджиев военный политолог

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. По словам главы государства, украинские бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.