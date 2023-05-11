Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 11 мая 2023Бывший СССР

В России отреагировали на перенос контрнаступления ВСУ

Сенатор Джабров: Россия готова ответить на контрнаступление ВСУ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия осведомлена о военных планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова ответить на любой формат возможного контрнаступления. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о переносе контрнаступления на более поздний срок.

«Украина не готова к контрнаступлению, она ждет других поставок. Как вы знаете, США и ЕС приняли решение о дополнительных поставках вооружений. Думаю, что все это является звеньями одной цепи», — сказал сенатор.

При этом политик уточнил, что Россия готова отреагировать на любой военный сценарий в связи с планами ВСУ.

В любом случае, мы об этом знаем и к этому готовимся, думаю, что достойно ответим. Мы готовы нанести ответный удар на любое контрнаступление на любом участке фронта

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, и Киев ожидает доставки западной военной помощи. При этом украинский глава подчеркнул, что бригады ВСУ, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, однако армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.

«Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он, не уточнив, когда именно начнется украинское контрнаступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности
Перенос украинского контрнаступления объяснили
Москвичам рассказали о погоде на выходные
В ОКР высказались о критериях МОК по допуску россиян на турниры
Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки
Беспилотник взорвался у белгородского села
Россиянкам назвали способ сохранить подтянутое тело после 40 лет
Подсчитано число погибших в ходе протестов в Пакистане
Замминистра российского региона уличили в получении девяти миллионов рублей
Актриса Дина Корзун оценила произошедшие с Москвой изменения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.