В России отреагировали на перенос контрнаступления ВСУ

Сенатор Джабров: Россия готова ответить на контрнаступление ВСУ

Россия осведомлена о военных планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова ответить на любой формат возможного контрнаступления. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о переносе контрнаступления на более поздний срок.

«Украина не готова к контрнаступлению, она ждет других поставок. Как вы знаете, США и ЕС приняли решение о дополнительных поставках вооружений. Думаю, что все это является звеньями одной цепи», — сказал сенатор.

При этом политик уточнил, что Россия готова отреагировать на любой военный сценарий в связи с планами ВСУ.

В любом случае, мы об этом знаем и к этому готовимся, думаю, что достойно ответим. Мы готовы нанести ответный удар на любое контрнаступление на любом участке фронта Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, и Киев ожидает доставки западной военной помощи. При этом украинский глава подчеркнул, что бригады ВСУ, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, однако армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.

«Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он, не уточнив, когда именно начнется украинское контрнаступление.