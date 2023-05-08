Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:58, 8 мая 2023Интернет и СМИ

В Британии назвали причину срыва контрнаступления ВСУ

Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Таким мнением поделились обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант в своей новой статье.

Как говорится в материале, по оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по не менее 20 планирующих бомб в день. И пока мир ожидает контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские и западные аналитики предполагают, что использование этого оружия может вынудить Киев внести изменения в планирование операции.

Журналисты привели слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США прекратят поддержку Украины в случае, если Вооруженные силы Украины потерпят поражение в потенциальном контрнаступлении.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может выполнять стоящие перед страной задачи. Его неспособность управлять страной в условиях конфликта, по мнению Соскина, указывает на возможность смены власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Рогов заявил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала СВО
В Турции объяснили сложность урегулирования конфликта на Украине
В Британии назвали причину срыва контрнаступления ВСУ
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 мая
Украину обвинили в сговоре с Молдавией с целью подвергнуть россиян террору
Рогов сообщил о мощном наступлении «Вагнера» в Артемовске
Опубликовано видео с убегающими от бойцов «Вагнера» военными ВСУ
В Минфине США высказались о наступлении дефолта 1 июня
Посольство Украины в Германии назвало даты «1941-1945» российской пропагандой
В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.