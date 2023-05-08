Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Таким мнением поделились обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант в своей новой статье.

Как говорится в материале, по оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по не менее 20 планирующих бомб в день. И пока мир ожидает контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские и западные аналитики предполагают, что использование этого оружия может вынудить Киев внести изменения в планирование операции.

Журналисты привели слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США прекратят поддержку Украины в случае, если Вооруженные силы Украины потерпят поражение в потенциальном контрнаступлении.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может выполнять стоящие перед страной задачи. Его неспособность управлять страной в условиях конфликта, по мнению Соскина, указывает на возможность смены власти.

