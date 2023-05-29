На Украине пообещали скорое контрнаступление

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пообещал скорое контрнаступление

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пообещал, что Киев вскоре перейдет к контрнаступлению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам командующего, он встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи в «самых горячих точках фронта». «Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление.

По мнению американского журналиста Стивена Брайена, украинский лидер не решается объявлять контрнаступление, несмотря на оснащенность ВСУ западным оружием. Он считает, что Украине не хватает подготовленных кадров.