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15:52, 31 мая 2023Мир

Франция призвала Запад предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Франции Макрон: Запад должен предоставить Украине гарантии безопасности
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Западу следует предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

«Мы массово поставляем вооружение Киеву, но не включаем его ни в один стратегический диалог. Западу необходимо предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели, в том числе на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

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    Семен Александров
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