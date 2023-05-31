Франция призвала Запад предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Франции Макрон: Запад должен предоставить Украине гарантии безопасности

Западу следует предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

«Мы массово поставляем вооружение Киеву, но не включаем его ни в один стратегический диалог. Западу необходимо предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели, в том числе на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.