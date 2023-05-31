Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по миру на Украине

Президент Франции Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по миру на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов.

Газета отмечает, что украинский лидер попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими главами государств, как председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что впоследствии эти контакты переросли в план по организации саммита.

Источники издания рассказали, что провести подобные мероприятия также предложили Дания и Швеция.

Ранее бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон помешан на Зеленском. Он заявил, что французам это увлечение дорого обходится и призвал остановить главу государства и его «зеленскоманию».