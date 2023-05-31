Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 31 мая 2023Мир

Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по миру на Украине

Президент Франции Макрон предложил Зеленскому провести в Париже саммит по миру на Украине

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов.

Газета отмечает, что украинский лидер попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими главами государств, как председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что впоследствии эти контакты переросли в план по организации саммита.

Источники издания рассказали, что провести подобные мероприятия также предложили Дания и Швеция.

Ранее бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон помешан на Зеленском. Он заявил, что французам это увлечение дорого обходится и призвал остановить главу государства и его «зеленскоманию».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Бывший супруг Бритни Спирс пригрозил ей судом из-за детей
    Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»
    Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах
    В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО
    Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы
    Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ
    Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.