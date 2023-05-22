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23:05, 22 мая 2023Мир

Во Франции Макрона обвинили в «зеленскомании»

Бывший депутат ЕП Филиппо обвинил Макрона в «зеленскомании»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммунуэль Макрон одержим украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter.

«Дорого нам обходятся все эти макроно-зеленскианские выходки! Дорого в экономическом плане и в сфере международной репутации», — указал он. В связи с этим Филиппо призвал остановить Макрона и его «зеленскоманию».

Ранее Филиппо заявил, что конфликт на Украине разворачивается не по сценарию экспертов с Запада и его нужно остановить. По его словам, Зеленский потерял Артемовск, вопреки утверждениям всех «экспертов», и настала пора прекратить посылать оружие и начинать переговоры о мирном плане.

21 мая журналист из США Стивен Брайен удивился, что Зеленский уехал в Японию во время тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). «Очень странно, что сам Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиму как раз в момент завершения одного из самых важных сражений на Украине», — указал он. Журналист считает, что потеря Артемовска может привести к серьезным политическим потрясениям в стране, поскольку решение оборонять Артемовск было принято именно Зеленским вопреки советам военных командиров.

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Марина Совина
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