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14:44, 21 мая 2023Мир

Во Франции призвали Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине

Бывший депутат Европарламента Филиппо призвал Запад остановить конфликт на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине разворачивается не по сценарию экспертов с Запада и его нужно остановить. Об этом французский политик написал в Twitter.

«[Президенту Украины Владимир] Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! <…> Нужно начинать переговоры о мирном плане!» — призвал Филиппо.

Ранее политик писал, что президент Франции Эммануэль Макрон поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощает армию собственной страны, а также разжигает бесконечную войну. «Макрон объявил, что дарит Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию!» — осудил главу государства Филиппо.

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Екатерина Власова
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