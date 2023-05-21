Во Франции призвали Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине

Бывший депутат Европарламента Филиппо призвал Запад остановить конфликт на Украине

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине разворачивается не по сценарию экспертов с Запада и его нужно остановить. Об этом французский политик написал в Twitter.

«[Президенту Украины Владимир] Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! <…> Нужно начинать переговоры о мирном плане!» — призвал Филиппо.

Ранее политик писал, что президент Франции Эммануэль Макрон поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощает армию собственной страны, а также разжигает бесконечную войну. «Макрон объявил, что дарит Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию!» — осудил главу государства Филиппо.