Во Франции осудили Макрона за решение отдать Киеву новую военную технику

Экс-депутат Европарламента Филиппо осудил Макрона за решение отдать Киеву новую технику

Президент Франции Эммануэль Макрон поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощает армию собственной страны, а также разжигает бесконечную войну. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Макрон объявил, что дарит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию! Давайте остановим бойню!» — осудил главу государства Филиппо.

Ранее французский политик заявил, что поведение президента Зеленского должно стать предупреждением для всего мира.

