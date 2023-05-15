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17:20, 15 мая 2023Мир

Во Франции осудили Макрона за решение отдать Киеву новую военную технику

Экс-депутат Европарламента Филиппо осудил Макрона за решение отдать Киеву новую технику

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощает армию собственной страны, а также разжигает бесконечную войну. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Макрон объявил, что дарит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию! Давайте остановим бойню!» — осудил главу государства Филиппо.

Ранее французский политик заявил, что поведение президента Зеленского должно стать предупреждением для всего мира.

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Варвара Кошечкина
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