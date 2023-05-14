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18:18, 14 мая 2023Мир

Французский политик призвал обратить внимание на поведение Зеленского

Экс-депутат ЕП Филиппо назвал поведение Зеленского предупреждением для всего мира

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского должно стать предупреждением для всего мира. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Французский политик обратил внимание на публикацию газеты Washington Post — издание обнародовало документы о ситуации на Украине, в них также говорится, что Зеленский кричал на своих соратников, советовавших отказаться от нападения на российские территории. По словам Филиппо, эти данные могут стать предупреждением для мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложением захватить российские города и подорвать нефтепровод «Дружба». Как следует из данных американской разведки, личная переписка украинского лидера с военным командованием говорит о том, что нападения тщательно планировались. Целью Киева было получение рычага давления на переговорах с Москвой, пишут авторы материала.

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Варвара Кошечкина
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