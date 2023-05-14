Зеленский «за закрытыми дверями» предлагал атаковать территории России. На это указывает утечка документов Пентагона

WP: Зеленский планировал атаковать территории России и подорвать нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский «за закрытыми дверями» выступал с предложением захватить российские города и подорвать нефтепровод «Дружба». Об этом свидетельствуют слитые в сеть данные Пентагона, пишет газета The Washington Post (WP).

Как следует из данных американской разведки, личная переписка украинского лидера с военным командованием говорит о том, что нападения тщательно планировались. Целью Киева было получение «рычага давления» на переговорах с Москвой, пишут авторы материала.

Утечка раскрыла «агрессивные инстинкты» Зеленского

В статье WP отмечается, что утечки секретных документов показывают украинского лидера с «агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля, противостоящего жесткому натиску России». Утверждается, что в некоторых случаях замечено, что президент Украины сдерживает амбиции своих подчиненных, однако в ряде других именно он предлагает рискованные военные действия. В частности, Зеленский выразил надежду, что украинская армия начнет наносить удары по территории России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы оккупировать некоторые приграничные населенные пункты.

Также в документах Пентагона указывается, что на встрече с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным в конце февраля Зеленский якобы выразил обеспокоенность отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России. В связи с этим украинский лидер предложил атаковать некоторые места дислокации в Ростовской области с помощью беспилотников.

Угрозы подорвать нефтепровод

Другим планом Зеленского было уничтожение трубопровода «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию. Как утверждает WP, подобное заявление Зеленский сделал еще в середине февраля текущего года во время встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Тогда украинский лидер предложил «просто взорвать» российский нефтепровод, чтобы разрушить промышленность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти.

10 мая «Транснефть» сообщила о попытке совершения террористического акта на наливном пункте «Брянск», входящем в систему нефтепроводов «Дружба». Представитель компании подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы.

Планы об оккупации российских территорий Зеленский назвал фантазиями

В интервью The Washington Post Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли он оккупировать часть территории России, назвал данную информацию фантазиями. Вместе с тем он отстаивал право Украины на защиту своих территорий. Зеленский также опроверг сообщения об использовании дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. «Никто в нашей стране не давал приказов для наступления или нанесения ударов по территории России», — заявил он.

Зеленский также указал на тот факт, что украинская армия испытывает нехватку ракет дальнобойных ракет для успешного проведения контрнаступления. При этом он подчеркнул, что ракеты дальнего радиуса действия не планируется использовать для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. При этом отмечается, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России.