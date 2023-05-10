Стало известно о попытке террористического акта на нефтепроводе «Дружба»

«Транснефть» сообщила о попытке совершения террористического акта на нефтепроводе «Дружба»

На наливном пункте «Брянск», входящем в систему нефтепроводов «Дружба», была совершена попытка террористического акта. Об этом в среду, 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск"», — сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы.

Ранее депутат Государственной Думы Александр Бородай назвал Украину одной из самых больших террористических организаций, созданных США. По его мнению, единственный эффективный способ прекращения террора — исчезновение руководителя террористической организации.