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21:11, 6 мая 2023Россия

Украину назвали террористической организацией США

Депутат Бородай назвал Украину одной из самых больших террористических организаций США
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Александр Бородай назвал Украину одной из самых больших террористических организаций, созданных США. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом депутат прокомментировал подрыв машины писателя Захара Прилепина. По его словам, что политика Соединенных Штатов основывается на создании террористических государств, которые по всему миру «решают вопросы» за Вашингтон.

«Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — сказал Бородай.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Позже стало известно о задержании двоих мужчин, которые оказались причастны к инциденту.

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Марина Совина
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