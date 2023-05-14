Стало известно о планах Зеленского оккупировать российские города

WP: Зеленский планировал захватить российские села и подорвать нефтепровод «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложением захватить российские села. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона.

В личной переписке с помощниками и военным командованием страны украинский лидер рассчитывал, что украинская армия начнет наносить удары по территории России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы оккупировать некоторые приграничные населенные пункты. Еще одним планом Зеленского было уничтожение трубопровода «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию.

Издание пишет, что таким образом украинский лидер хотел получить «рычаги влияния» на Москву. Отмечается, что содержимое этих документов резко контрастирует с образом «спокойного и стойкого» президента Украины