На Западе заявили о неуверенности чиновников Украины в успехе контрнаступления

Financial Times заявила, что украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ

Газета Financial Times заявила, что украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению авторов материала, власти обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Отмечается также, что чиновники не уверены в том, что Украина сможет взять под контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию», — отмечают авторы статьи.

По информации издания, в Киеве обеспокоены возможными сомнениями Запада в необходимости помогать Украине в случае отсутствия значительных успехов контрнаступления, а также тем, что союзники будут настаивать на переговорах с Россией.

Также сообщается, что украинский президент Владимир Зеленский, возможно, отсрочил наступление, чтобы поторопить западных партнеров с передачей вооружений.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что Зеленский, заявив, что контрнаступление Вооруженных сил страны откладывается, передал Западу другую информацию. Киевский аналитик Мария Золкина предположила, что таким образом Зеленский отправил западным странам секретное послание о возможном провале контрудара ВСУ.

