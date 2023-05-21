Asia Times: Зеленский уехал на встречу в Японию во время главного сражения за Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Японию во время тяжелого положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает журналист из США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Очень странно, что сам Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиму как раз в момент завершения одного из самых важных сражений на Украине», — удивляется Брайен. Журналист считает, что потеря Артемовска может привести к серьезным политическим потрясениям в стране.

Брайен уточняет, что оборонять Артемовск было именно решением Зеленского, несмотря на советы военных командиров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что все отличившиеся в операции по взятию города будут представлены к государственным наградам.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом ВСУ в городе стала многоэтажка «Самолет».

Позднее Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» на артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение города. В ведомстве добавили, что освобождение Артемовска произошло при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.