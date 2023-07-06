Президент Зеленский: Украине нужны F-16 для морского контроля при срыве зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего стране нужны истребители F-16. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский объяснил необходимость F-16 для Украины и подчеркнул, что они нужны стране для морского контроля при срыве зерновой сделки. Он напомнил, что именно в Одессе начинается зеленый коридор, крайне важный для всего мира.

«Сегодня, если русские начнут блокировать этот коридор, нам нечего будет ответить на это, но F-16 дают нам возможность построить оборону этого коридора», — подчеркнул он.