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03:33, 6 июля 2023Бывший СССР

Зеленский объяснил необходимость F-16 для Украины

Президент Зеленский: Украине нужны F-16 для морского контроля при срыве зерновой сделки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего стране нужны истребители F-16. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский объяснил необходимость F-16 для Украины и подчеркнул, что они нужны стране для морского контроля при срыве зерновой сделки. Он напомнил, что именно в Одессе начинается зеленый коридор, крайне важный для всего мира.

«Сегодня, если русские начнут блокировать этот коридор, нам нечего будет ответить на это, но F-16 дают нам возможность построить оборону этого коридора», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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