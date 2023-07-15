В США напомнили о серьезном предупреждении России Западу

Экс-разведчик США Риттер напомнил о серьезном предупреждении Западу на поставки ВСУ F-16

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер напомнил, что Россия ранее предупредила Запад об ответе на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие. Об этом эксперт рассказал в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.

«Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует», — отметил Риттер.

Бывший разведчик также призвал Запад не отправлять Киеву истребители.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о создании коалиции стран, которые обучат украинских пилотов управлять истребителями F-16. По его словам, существует возможность включения в программу других типов истребителей. Он добавил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей» F-16.

7 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с CNN допустил, что Штаты передадут Украине истребители F-16 до завершения конфликта.