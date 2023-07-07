США высказались о сроках отправки истребителей F-16 на Украину

Белый дом: США могут передать Украине истребители F-16 до завершения конфликта

США не исключают, что истребители F-16 могут быть переданы Украине до завершения конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с CNN, передает ТАСС.

По его словам, F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Он добавил, что Соединенные Штаты следят за тем, как развиваются события.

«Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», — сказал он.

Ранее НАТО отказалась поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления. Об этом объявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр. Также он отметил, что обучение украинских военнослужащих управлению F-16, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.