В бундестаге призвали как можно скорее поставить ракеты Taurus Украине

Глава комитета по обороне бундестага призвала поставить ракеты Taurus Украине

В бундестаге призвали как можно скорее поставить ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает телеканал ARD Morgenmagazin.

С соответствующим заявлением выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она отметила, что депутаты «должны принять решение быстро».

Также глава комитета ответила на вопрос ведущей о том, что, согласно опросу телеканала, 52 процента респондентов не поддерживают отправку ракет Taurus Украине. «Если мы [власти Германии] объясним, для чего предназначено это оружие и что у нас нет времени обсуждать это месяцами (...), найдется большинство, которое сможет это понять», — заявила Штрак-Циммерманн.

Многие в Германии не поддерживают отправки ракет Taurus из-за их дальнобойности. Немецкая сторона хочет избежать их использования для ударов по территории России, рассматривая даже возможность специального программирования боеприпасов.

Ранее лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур призвал правительство страны принять скорейшее решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. По его словам, Киев остро нуждается в дополнительных военных ресурсах.