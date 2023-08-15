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21:51, 15 августа 2023Мир

В Германии призвали быстро согласовать поставку ВСУ ракет Taurus

Депутат ФРГ Нурипур: решение о поставках Киеву ракет Taurus нужно принять быстро

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур призвал правительство страны принять скорейшее решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в беседе с Tagesspiegel.

По его словам, Киев остро нуждается в дополнительных военных ресурсах. «Поэтому решение о поставках из Германии должно быть принято быстро», — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что передача Taurus Украине возможна только при соблюдении трех условий. В частности, уточнил он, Германии необходимо согласовать этот шаг с союзниками. Помимо этого, страна должна сохранить свои оборонные способности и не стать стороной конфликта, добавил министр.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь рассказал, что на данный момент внимание сосредоточено на отправке на Украину средств противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии и танков.

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    Марина Совина
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