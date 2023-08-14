Германия заложила средства в бюджет на помощь Киеву на несколько лет вперед

Глава Минфина Германии Линднер: совокупная помощь Киеву составляет €22 миллиарда

Германия заложила расходы на поддержку Украины в бюджет страны на ближайшие несколько лет. Об этом сообщил немецкий министр финансов Кристиан Линднер, передает Bild.

По его словам, совокупная помощь Берлина, включая затраты на размещение украинских беженцев и уход за ними, составляет 22 миллиарда евро. Глава Минфина также назвал условия для передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что для этого Германии необходимо заручиться согласием союзников, а также сохранить свои оборонные способности. Кроме того, добавил Линднер, страна не должна стать стороной конфликта.

Поставки ракет возможны только при выполнении этих критериев, подчеркнул он. «Я лишь хочу, чтобы мы быстро с этим определились, поскольку скорость во время продолжающейся войны является серьезным фактором», — заявил министр.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что на данный момент внимание сосредоточено на отправке на Украину средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков. Таким образом он прокомментировал дискуссии о поставках Киеву Taurus