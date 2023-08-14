Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 14 августа 2023Мир

Германия заложила средства в бюджет на помощь Киеву на несколько лет вперед

Глава Минфина Германии Линднер: совокупная помощь Киеву составляет €22 миллиарда
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Alina Smutko / Reuters

Германия заложила расходы на поддержку Украины в бюджет страны на ближайшие несколько лет. Об этом сообщил немецкий министр финансов Кристиан Линднер, передает Bild.

По его словам, совокупная помощь Берлина, включая затраты на размещение украинских беженцев и уход за ними, составляет 22 миллиарда евро. Глава Минфина также назвал условия для передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что для этого Германии необходимо заручиться согласием союзников, а также сохранить свои оборонные способности. Кроме того, добавил Линднер, страна не должна стать стороной конфликта.

Поставки ракет возможны только при выполнении этих критериев, подчеркнул он. «Я лишь хочу, чтобы мы быстро с этим определились, поскольку скорость во время продолжающейся войны является серьезным фактором», — заявил министр.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что на данный момент внимание сосредоточено на отправке на Украину средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков. Таким образом он прокомментировал дискуссии о поставках Киеву Taurus

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

    Российский фигурист-чемпион выиграл у Плющенко спор на 10 тысяч долларов

    Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до двенадцати

    Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве в Махачкале

    Названа снижающая количество жира в организме пряность

    Германия заложила средства в бюджет на помощь Киеву на несколько лет вперед

    Российские военные уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ

    Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео

    Врач назвал оптимальное количество сбрасываемого за неделю веса

    Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости