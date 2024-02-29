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17:53, 29 февраля 2024Мир

Шольца обвинили в раскрытии разведданных

The Telegraph: Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что британские военные помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, являются вопиющим злоупотреблением разведданными, пишет The Telegraph.

Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow, так как для этого необходимо присутствие немецких военных на Украине, сославшись на подход Великобритании и Франции в данном вопросу. Канцлер отметил, что следование за Лондоном сделает страну участником конфликта.

«Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным», — заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рютген.

Британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, в свою очередь, подчеркнул, что подобное злоупотребление разведданными направлено на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой.

Ранее издание Politico сообщило, что между Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли серьезные разногласия по вопросу оказания помощи Украине. В статье отмечается, что конфликт начал перерастать в подобие открытой вражды.

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