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19:49, 2 марта 2024Мир

Шольц снова заявил об отказе отправлять западных военных на Украину

Шольц: страны НАТО не должны становиться стороной конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия не хочет войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Об отказе отправлять западных военных на Украину заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Мы не будем отправлять европейских солдат на Украину. Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем все, чтобы ее предотвратить», — снова заверил Шольц.

По словам германского канцлера, ключом к восстановлению мира в Европе является продолжение поддержки Украины. Он подчеркнул, что ни одна из стран-членов НАТО не должна становиться стороной российско-украинского конфликта.

Тем не менее он призвал страны Европейского союза инвестировать в собственную безопасность и оборону в большем размере и отказаться от личных интересов.

Ранее Шольц обсудил конфликт на Украине с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Политики уделили особое внимание поиску «дипломатического решения, которое привело бы к скорейшему прекращению боевых действий».

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      Виктория Кондратьева
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