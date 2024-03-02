Шольц обсудил конфликт на Украине с госсекретарем Ватикана

Канцлер ФРГ Шольц обсудил с госсекретарем Ватикана Паролином конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с Папой Римским Франциском, после чего провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Шольц и представители Ватикана обсудили сотрудничество между Святым престолом и Германией, а также уделили особое внимание конфликтам на Украине и Ближнем Востоке и поиску «дипломатического решения, которое привело бы к скорейшему прекращению боевых действий».

Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, так как это потребует присутствия немецких военных на Украине. Канцлер отметил, что подобный шаг сделает ФРГ участницей конфликта.