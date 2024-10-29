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13:04, 29 октября 2024Бывший СССР

В Кремле назвали законной целью завод Rheinmetall на Украине

Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ВС России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине является законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о заявлении главы концерна Армина Паппергера о запуске первого завода компании на Украине. Он подчеркнул, что ВС России имею право наносить удары по объекту, как и по любому украинскому военному предприятию.

«Разумеется, да[, считается законной целью]», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Паппергер сообщил о запуске первого завода Rheinmetall по производству вооружения на Украине. Планируется, что до конца 2024 года завод произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx.

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