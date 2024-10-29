В Кремле назвали законной целью завод Rheinmetall на Украине

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине является законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков ответил на вопрос о заявлении главы концерна Армина Паппергера о запуске первого завода компании на Украине. Он подчеркнул, что ВС России имею право наносить удары по объекту, как и по любому украинскому военному предприятию.
«Разумеется, да[, считается законной целью]», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее Паппергер сообщил о запуске первого завода Rheinmetall по производству вооружения на Украине. Планируется, что до конца 2024 года завод произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx.