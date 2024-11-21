Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

Путин заявил о применении новейшей ракеты «Орешник» в ответ на удары вглубь РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

«В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетной систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — проинформировал российский лидер.

Путин отметил, что существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают. По словам президента РФ, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники. Цели удара достигнуты.

По словам Путина, Россия атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

Кроме того, глава государства назвал условие для развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в конфликте на Украине. По его словам, это произойдет в случае совершения Западом аналогичных действий.

На Украине сообщали об ударе по Днепропетровску баллистической ракетой РС-26

Ранее 21 ноября распространились сведения, что российские войска ударили по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом, в частности, со ссылкой на украинские СМИ сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка. По его сведениям, удар мог быть нанесен по одному из промышленных предприятий в Днепропетровской области. Также Подоляка привел данные, что ракета была, предположительно, запущена из района полигона «Капустин Яр».

Блогер рассказал, что изначально данная ракета разрабатывалась как легкая межконтинентальная баллистическая ракета, способная наносить удары на расстояние более 5500 километров, но она может запускаться и на меньшие расстояния. Подоляка обратил внимание на то, что РС-26 имеет уникальные характеристики, благодаря которым российские войска смогли бы усилить давление на тылы ВСУ.

Также информация о вероятном ударе по Днепропетровской области баллистической ракетой появилась и в Telegram-канале «Два майора». Авторы публикации ссылались на сообщение украинских войск противовоздушной обороны. Отмечалось, что ракету запустили, предположительно, из Астраханской области, а ударила она якобы по окрестностям авиабазы Авиаторское Днепропетровской области.

СМИ писали об ударе экспериментальной ракетой

В свою очередь, Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники сообщил, что Вооруженные силы России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

При этом отмечалось что данный завод использовался в том числе для ремонта американских БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Канал также опубликовал видео попадания ракеты по объекту. По неподтвержденным данным, ракета была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о запуске Россией межконтинентальной ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о вероятном запуске по Украине российской межконтинентальной ракеты в Минобороны.

«Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать», — заявил представитель Кремля.

В российском оборонном ведомстве информацию на момент написания материала не комментировали.

Военный эксперт назвал болезненным для Украины применение российских баллистических ракет

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что удары российскими баллистическими ракетами будут достаточно болезненны для Украины.

«О массовом применении не стоит говорить, это очень серьезное оружие. Кстати, о том, что оно у нас есть, но еще не применялось, уже сказано. Не обязательно в ядерном оснащении, просто возможности такого оружия по поражению, кроме радиоактивного заражения и излучения, сравнимы», — пояснил эксперт.

Дандыкин добавил, что такая ракета может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб. Специалист выразил мнение, что вероятное применение этого оружия стало ответом на удары западными ракетами по приграничной российской территории.