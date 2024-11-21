Путин назвал условие для развертывания РСМД

Путин: Россия развернет РСМД при условии, если это сделает Запад

Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при условии, если это сделает Запад. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«Разработка РСМД осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы Вашингтона по производству и развертыванию этих систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что вопрос о развертывании Москвой систем РСМД будет решаться «в зависимости от действий США и их сателлитов». Кроме того, он указал на то, что объекты для поражения в ходе будущих испытаний новейших российских систем «будут определены Россией в контексте угроз безопасности государству».

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими должны это учитывать.