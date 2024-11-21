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20:24, 21 ноября 2024Мир

Путин назвал условие для развертывания РСМД

Путин: Россия развернет РСМД при условии, если это сделает Запад
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при условии, если это сделает Запад. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«Разработка РСМД осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы Вашингтона по производству и развертыванию этих систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что вопрос о развертывании Москвой систем РСМД будет решаться «в зависимости от действий США и их сателлитов». Кроме того, он указал на то, что объекты для поражения в ходе будущих испытаний новейших российских систем «будут определены Россией в контексте угроз безопасности государству».

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими должны это учитывать.

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