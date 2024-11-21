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20:47, 21 ноября 2024Мир

Путин предупредил Запад о готовности к любому развитию событий

Путин: Россия всегда готова к любому развитию событий
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими должны это учитывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

«Мы всегда предпочитали читать и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий», — предупредил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что разрешение США Киеву наносить удары вглубь территории России вносят в конфликт на Украине элементы глобального столкновения. Он также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

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